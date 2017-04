Lastbil kører ind i menneskemængde i Stockholm: Tre dræbte

Opdateret kl. 16.00



En lastbil er fredag eftermiddag kørt ind i en folkemængde i Drottninggatan i det centrale Stockholm. Det skriver avisen Aftonbladet.



Der meldes om tilskadekomne, oplyser Towe Hägg fra Stockholms Politi.



Den svenske statsminister, Stefan Löfven, udtaler på svensk tv, at Sverige er blevet angrebet, siger han om handlingen.



En journalist på den svenske radiokanal P4 Extra beretter om tre døde, men det er ikke bekræftet officielt.



Aftonbladets journalist på stedet fortæller, at der ligger to personer inden for politiets afspærring.



Flere bevæbnede betjente, som stod ved stormagasinet Åhléns, begyndte at affyre skud. Samtidig begyndte folk at løbe, fortæller avisens journalist.



Lastbilen kom ud af ingenting



"Jeg gik på hovedgaden, da der kom en stor lastbil ud af ingenting.



"Jeg kunne ikke se, om nogen kørte den, men den kom ukontrolleret. Jeg så mindst to blive påkørt. Jeg løb derfra så hurtigt, jeg kunne, siger øjenvidnet Dimitris til Aftonbladet.



Et andet øjenvidne, Elin Stjerngren, fortæller, at lastbilen kørte fra Odenplan mod Åhléns.



"Vi var inde i en butik. Den kørte ind i et vindue nogle meter derfra. Jeg hørte glas, som blev knust, og skrig. Der er mange mennesker og politi og mennesker overalt. Mennesker løber fra pladsen, siger hun til SVT.



På stedet lugter der af røg, og det er tåget, lyder det fra Aftonbladets journalist.



Lastbilen er brudt i brand, og der er 20 brandbiler på stedet. Til Sveriges Radio siger en talsmand for Stockholms brandvæsen, at de forsøger at slukke ilden og tage hånd om de skadede.



Politiet fik meldingen om lastbilen klokken 14.53.



/ritzau/