Assad: USA's angreb er forhastet og uansvarligt

Den syriske præsidents, Bashar al-Assads, kontor siger, at det amerikanske angreb på en syrisk base har forstærket syrernes vilje til at nedkæmpe oprørsgrupperne.



- Vi vil optrappe vore angreb mod dem, hedder det i en erklæring, hvor USA's handlemåde bliver kaldt "forhastet og uansvarlig".



- Amerikanerne ligger under for falsk propaganda, hedder det.



Det russiske forsvarsministerium siger, at Syriens luftforsvar vil blive forbedret, efter at amerikanske krydsermissiler fredag delvist ødelagde en luftbase i den vestlige del af landet. Det rapporterer russiske nyhedsbureauer.



- For at beskytte Syriens mest sårbare infrastruktur vil der blive grebet til en række foranstaltninger. De skal effektivisere luftforsvaret i landet, siger en talsmand for det syriske forsvarsministerium.



Medlemmer af det russiske parlament siger ifølge nyhedsbureauet RIA, at Ruslands luftbase Latakia og dets flådebase Tartus er beskyttet af S-300 og S-400 missilkomplekser.



Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans sikkerhedsråd drøftede fredag en fortsættelse af det russiske luftvåbens tilstedeværelse i Syrien på baggrund af de amerikanske missilangreb i Syrien.



Putin kalder angrebet for illegalt. Han advarer om, at det vil forværre de amerikansk-russiske relationer.



Ruslands udenrigsministerium meddelte tidligere fredag, at det som følge af missilangrebet ville ophæve en sikkerhedsaftale, som det underskrev sammen med USA i oktober 2015.



Den går ud på en hotline mellem russerne og amerikanerne for at forebygge sammenstød i det syriske luftrum i forbindelse med forskellige bombardementer.



Putins talsmand, Dmitrij Peskov, siger, at Rusland vil holde tekniske og militære kanaler åbne til USA. Men der vil ikke blive udvekslet informationer gennem dem.



