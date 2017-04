Sådan reagerer verden på USA's angreb i Syrien

Relateret indhold Artikler

Mens mange lande i Vesten roser USA's militære angreb i Syrien, fordømmer Iran og Rusland angrebet.



Det siger de om missilangrebet mod flybasen al-Shayrat i Homs-provinsen i Syrien:



* Rusland:



Præsident Vladimir Putin mener, at angrebet er en aggression mod en suveræn stat og en krænkelse af folkeretten. Det skriver russiske nyhedsbureauer på baggrund af en meddelelse fra Kreml.



Kreml siger videre, at det amerikanske angreb blev udført på baggrund af en "opdigtet sammenhæng".



* Iran:



Iran fordømmer på det kraftigste angrebet på den syriske luftbase, skriver nyhedsbureauet ISNA.



* Storbritannien:



Den britiske regering kalder angrebet for et passende svar på det syriske regimes formodede giftgasangreb i Idlib-provinsen i tirsdags.



- Den britiske regering støtter fuldt ud den amerikanske aktion, som vi mener, er et passende svar på det barbariske kemiske angreb, der blev udført af det syriske regime. Det siger en talskvinde for premierminister Theresa May ifølge BBC.



* Frankrig og Tyskland:



Den syriske præsident, Bashar al-Assad, "alene bærer skylden" for det amerikanske missilangreb. Det siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, François Hollande, i en fælles erklæring.



Den franske udenrigsminister, Jean-Marc Ayrault, siger, at russerne og iranerne er nødt til at forstå, at det ikke giver nogen mening at støtte den syriske præsident.



* Tyrkiet:



Ruslands støtte til det syriske regime under præsident Bashar al-Assad er "fuldstændig forkert". Det siger Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, ifølge nyhedsbureauet AFP.



* Israel:



Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger ifølge AFP, at han støtter det "stærke og klare budskab", USA har sendt med sit angreb som gengældelse for et formodet giftgasangreb.



* EU:



EU-præsident Donald Tusk skriver på Twitter, at USA's angreb viser en nødvendig beslutsomhed over for de barbariske kemiske angreb. EU vil samarbejde med USA for at ende brutaliteten i Syrien, lyder det fra Tusk.



* Nato:



Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger, at Syrien bærer det fulde ansvar for den udvikling, der har ført til det amerikanske luftangreb. Enhver brug af kemiske våben er uacceptabel og kan ikke stå ubesvaret, siger han.



/ritzau/