Seks syriske soldater meldes dræbt ved USA's angreb

Det amerikanske angreb mod en base i Syrien natten til fredag har kostet seks syriske soldater livet. Samtidig er basen næsten udslettet.



Det siger den syriske hær.



Hæren bekræfter, at der er sket "store materielle tab". Og at dens reaktion vil være "at fortsætte kampen mod terrorisme".



Tidligere fredag oplyste Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder ifølge nyhedsbureauet AFP, at fire syriske soldater havde mistet livet ved angrebet.



I Moskva siger det russiske forsvarsministerium, at "fire syriske soldater blev dræbt. To savnes, mens seks er såret".



Rusland siger, at det amerikanske angreb havde "ekstrem lav militær effektivitet".



- Seks fly blev skadet i en reparationshangar. Kun 23 missiler ramte deres mål. 36 andre ramte forbi, hedder det.



Guvernøren i Homs-provinsen siger, at det amerikanske angreb også har kostet flere civile livet.



Det siger han til den arabiske tv-station al-Mayadeen ifølge Reuters.



Guvernøren forventer dog ikke, at dødstallene fra angrebet vil blive opjusteret markant i løbet af de kommende timer.



Angrebet i Syrien blev udført i de tidlige morgentimer fra to flådefartøjer i Middelhavet.



Det var rettet mod luftbasen al-Shayrat i nærheden af Homs og var et gengældelsesangreb, efter at det syriske regime angiveligt stod bag et giftgasangreb i det nordvestlige Syrien tirsdag.



Angrebet bestod ifølge det amerikanske forsvarsministerium af 59 såkaldte Tomahawk-krydsermissiler.



De var ifølge præsident Donald Trump rettet mod den luftbase, hvorfra det syriske giftgasangreb blev lanceret tirsdag.



Angrebet har allerede delt vandene i det internationale samfund. Både Storbritannien, Frankrig og Israel har erklæret, at de bakker op om det amerikanske angreb.



Lederen af det russiske overhus' forsvarskomité, Viktor Oserov, siger, at angrebet kan ses som en aggression mod en FN-nation, da Rusland er allieret med Syrien.



/ritzau/Reuters