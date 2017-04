Andreas Kamm stopper som chef for Dansk Flygtningehjælp

Andreas Kamm stopper som generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp efter næsten 20 år på posten. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.



Som generalsekretær for den store organisation er Andreas Kamm blevet et kendt ansigt i Danmark, ikke mindst under de senere års store flygtningestrømme.



"Jeg forlader en organisation, som er i god form og dermed rustet til de fremtidige opgaver."



"Flygtninge- og migrationskrisen vil være en stor global udfordring fremover. Det har været et privilegium at arbejde for flygtningesagen og for Dansk Flygtningehjælp," skriver Andreas Kamm i meddelelsen.



Andreas Kamm startede i Dansk Flygtningehjælp i 1979 og blev generalsekretær i 1998.



"Andreas Kamm har gjort en helt enestående indsats for organisationen, og det er svært at sige, hvor vi havde været i dag uden ham," skriver formand for Dansk Flygtningehjælp Stig Glent-Madsen i meddelelsen.



Dansk Flygtningehjælp begynder allerede nu at lede efter en ny generalsekretær, der kan tage roret, når Andreas Kamm stopper til oktober.



"Dansk Flygtningehjælp er ikke længere en mindre dansk hjælpeorganisation, men en vigtig global aktør. Derfor er det vigtigt, at den kommende generalsekretær også kan gøre sig gældende internationalt."



"Den nye generalsekretær skal kunne tale med overbevisning både i de store internationale forsamlinger, i de danske medier og med de flygtninge, vi hver dag hjælper," skriver Stig Glent-Madsen.



Dansk Flygtningehjælp er en international organisation med kontorer i 40 lande og et årligt budget på små tre milliarder kroner.



"Dansk Flygtningehjælp er i dag en stor toneangivende organisation, både globalt og i Danmark."



"Verdens flygtninge og internt fordrevne har mere end nogensinde brug for en organisation, som både hjælper her og nu, beskytter flygtningenes rettigheder og forbedrer deres fremtidsmuligheder," noterer Andreas Kamm sig om den organisation, han forlader.



/ritzau/