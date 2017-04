Tyrkiet: Hele verden må tage afstand fra syrisk militær

Relateret indhold Artikler

Tyrkiet ser positivt på et amerikansk missilangreb på en syrisk militærbase.



En talsmand for den tyrkiske regering siger ifølge Reuters, at det internationale samfund bør tage afstand fra den syriske hærs "barbari".



I et interview med tv-stationen Fox siger den tyrkiske vicepremierminister, Numan Kurtulmus, at den syriske præsident, Bashar al-Assad, bør straffes fuldt ud af det internationale samfund, og at fredsprocessen i Syrien må accelereres.



Tyrkiets udenrigsministerium siger, at Assad må væk.



Tyrkiet opfordrer samtidig til, at der oprettes en ikke-flyvezone i Syrien.



- For at forebygge lignende massakrer fremover er det nødvendigt at oprette en ikke-flyvezone og skabe sikre zoner i Syrien - uden yderligere udsættelse, siger Ibrahim Kalin, der er talsmand for præsident Recep Tayyip Erdogan.



Talsmanden understreger samtidig, at angrebet på Sharyat luftbasen var et "markant skridt" fremad i bestræbelser på at få sikret, at kemiske og konventionelle angreb på civile ikke sker ustraffet.



Kalin siger, at bombardementerne i Idlib understregede det syriske regimes "fuldstændige ligegyldighed" over for bestræbelserne på at få etableret en våbenhvile og et politisk overgangsstyre.



