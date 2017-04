Politi: London-angreb koster endnu et dødsfald

Relateret indhold Artikler

Britisk politi oplyser ifølge Reuters, at en rumænsk kvinde, som blev såret ved angreb på det britiske parlament den 22. marts, er død af sine kvæstelser.



Dermed kostede angrebet i alt seks personer livet - deriblandt angrebsmanden.



Det britiske politi mener, at den døde kvinde er Andreea Cristea, en rumænsk statsborger, som var på besøg i London, da angrebet skete.



Politiet siger, at kvinden styrtede ned i floden Themsen fra Westminster Bridge efter at være blevet påkørt af Khalid Masood, som pløjede en lejet bil ind i grupperne af fodgængere nær det britiske parlament.



Westminster Bridge er kendt for sin tætte trafik og mange turister.



Angrebet efterlod byen i chok, og onsdag den 5. april blev der afholdt en mindeceremoni for ofrene og de tilskadekomne.



Tre af det britiske kongehus' populære medlemmer dukkede op i samlet flok, da både hertuginde Kate, prins William og prins Harry deltog i ceremonien i kirken Westminster Abbey. Det skriver magasinet Hello!



Ifølge magasinet var mere end 2000 mennesker samlet i kirken, der ligger i området, hvor angrebet fandt sted.



Den 52-årige Khalid Masood stak en betjent ihjel ved parlamentet, efter at han havde torpederet fodgængere ved parlamentsbygningen. Kort efter blev han selv skudt og dræbt af politiet.



Angrebet i London 22. marts er det værste i Storbritannien siden angrebet mod Londons transportsystem i juli 2005, hvor 52 mennesker blev dræbt.



Islamisk Stat har påtaget sig skylden for angrebet via nyhedsbureauet Amaq, der ofte bringer IS-erklæringer. IS-påstanden er ikke verificeret.



/ritzau/Reuters