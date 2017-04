Natten til fredag dansk tid lancerede USA et missilangreb mod en luftbase nær byen Homs i Syrien.



Det ved vi om angrebet indtil videre:



* Fredag 7. april affyrer USA op mod 59 Tomahawk-krydsermissiler mod en syrisk luftbase fra de to krigsskibe USS Porter og USS Ross i Middelhavet.



* Missilerne er rettet mod landingsbaner, hangarer, kontroltårne og ammunitionslagre på flybasen Shayrat i Homs-provinsen i Syrien.



* Missilerne rammer klokken 3.45 lokal tid (2.45 dansk tid) og forvolder stor materiel skade.



* Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder er basen næsten komplet udslettet. Samtidig oplyser gruppen, at fire syriske soldater er dræbt i angrebet.



* Det syriske militær når ifølge den libanesiske tv-station al-Maydeen at evakuere de fleste fly fra basen, før de amerikanske missiler rammer.



* Angrebet er en reaktion på et kemisk angreb mod civile i den syriske by Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tirsdag 4. april, hvor mindst 86 mennesker blev dræbt.



Kilder: NBC News, AFP og Reuters.



/ritzau/