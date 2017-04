Fire syriske soldater dræbt og base udslettet i angreb

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske angreb mod en base i Syrien natten til fredag har kostet fire syriske soldater livet, mens basen næsten er udslettet.



Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.



Det syriske militær har endnu ikke bekræftet oplysningerne.



Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder er baseret i London og følger situationen i Syrien. Gruppen indsamler sine oplysninger via et net af kilder, der befinder sig i det krigshærgede land.



Angrebet i Syrien blev udført i de tidlige morgentimer fra to flådefartøjer i Middelhavet.



Det var rettet mod luftbasen al-Shayrat i nærheden af Homs og var et gengældelsesangreb, efter at det syriske regime angiveligt stod bag et giftgasangreb i det nordvestlige Syrien tirsdag.



Angrebet bestod ifølge det amerikanske forsvarsministerium af 59 såkaldte Tomahawk-krydsermissiler.



De var ifølge præsident Donald Trump rettet mod den luftbase, hvorfra det syriske giftgasangreb blev lanceret tirsdag.



/ritzau/