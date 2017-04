Italiensk kystvagt redder 1350 personer på Middelhavet

Relateret indhold Artikler

Omkring 1350 migranter er torsdag blevet reddet af den italienske kystvagt.



Det er sket ved 12 redningsaktioner, der fandt sted på Middelhavet, skriver den italienske kystvagt i en pressemeddelelse.



Ét lig er blevet bjærget i forbindelse med aktionen.



Et skib fra kystvagten samt flere private skibe og to både fra en nødhjælpsorganisation var involveret i operationen, der var under italiensk kontrol og fandt sted midt på Middelhavet.



Migranterne var hovedsageligt om bord på mindre både samt et enkelt større skib, da de blev fundet.



En opgørelse udsendt torsdag viser, at 25.100 migranter er ankommet til Italien i år via Middelhavet. Det er 30 pct. flere end samme periode sidste år, skriver nyhedsbureauet AFP.



Opgørelsen viser samtidig, at 663 personer er omkommet på havet mellem Libyen og Italien i 2017. I 2016 døde mere end 5000 personer på ruten.



I starten af februar mødtes EU's ledere i Malta, hvor de diskuterede flygtningestrømmen på Middelhavet.



Det udmundede i en tipunkts-plan, der skal sætte en bremse for migrantstrømmen fra Libyen.



Her besluttede lederne blandt andet, at man skulle sætte ind i Libyen og hjælpe den libyske kystvagt og stække de menneskesmuglere, der står bag de mange ruter på Middelhavet.



Det blev blandt andet besluttet, at der skulle være mere træning, udstyr og hjælp til den libyske kystvagt.



Samtidig skulle man yde mere støtte til lokalsamfundet ved Libyens kyster og grænser, så de bedre kan huse flygtninge og migranter.



Sidste år ankom ifølge Den Internationale Organisation for Migration (IOM) et rekordhøjt antal på i alt 181.000 personer via den centrale rute over Middelhavet.



/ritzau/