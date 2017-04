Historisk stor EU-donation skal hjælpe i Syriens nabolande

Relateret indhold Artikler

Syriens nabolande er tynget af de millioner af flygtninge, som forsøger at undslippe krigens rædsler i det borgerkrigsramte land.



Derfor er det tiltrængt hjælp til de nærområder, som er på sammenbruddets rand, som EU har givet i form af en historisk stor donation til Røde Kors. Det fortæller generalsekretær i Røde Kors Danmark Anders Ladekarl.



"80 pct. af alle flygtninge fra Syrien befinder sig i et naboland, og de lande er hårdt ramt både på deres sundhedsvæsen, deres skoler og deres infrastruktur," siger han.



Bevillingen er på 367 mio. kr. og er desuden den største donation, Røde Kors nogensinde har fået til sit internationale arbejde.



"Donationen kan være med til at løfte byrden bare en lille smule, så det bliver lettere for de lande at kunne huse så mange flygtninge," siger Anders Ladekarl.



Pengene skal blandt andet bruges til at oprette klinikker og sundhedshjælp og til investeringer i små virksomheder.



Derudover skal de syriske flygtninge trænes, så de fremover vil kunne tage små job, starte små virksomheder og på sigt blive selvforsørgende.



Bevillingen skal altså både give syrerne adgang til hygiejneartikler og mad på bordet.



"Der er ingen udsigt til, at krisen slutter lige med det samme. Så jo bedre de kan klare sig, jo mindre bliver behovet for hjælp på længere sigt," siger Ladekarl.



Pengene ikke er til Røde Kors i Danmark alene. Projektet er et stort samarbejde mellem i alt 15 Røde Kors-selskaber, så en stor del af pengene sendes videre til dem ude i felten i nærområderne.



Det er dog Røde Kors i Danmark, der har forhandlet med EU på vegne af alle parterne, og projektet ledes og koordineres overordnet fra Danmark.



/ritzau/