Det skriver medierne: Gigantlagre skal redde Postnord

Kæmpelagre skal redde PostNord



Som en central del af sin redningsplan satser PostNord på at føre gigantlagre for firmaer. Konkurrenter er vrede, og tiltaget strider mod regeringsgrundlaget. Det skriver Politiken



Vækstfonden vil sætte turbo på børsnoteringer



Vækstfonden satser nu på at genoplive markedet for mindre børsnoteringer. Sammen med fonde og pensionskasser ses potentiale til mindst ti nynoteringer. Det skriver Børsen.



I et strategiskifte vil den statslige fond sammen med erhvervsdrivende fonde og pensionskasser gå forrest med kapital til børsnoteringer.



"Nu skal vi bryde isen. Inden for de næste tre år kan vi sagtens forestille os et tocifret antal nye børsnoteringer som følge af det her inittiativ," siger Christian Motzfeldt, adm. direktør i Vækstfonden.



Bagmandspolitiet blev allerede i 2013 advaret om hvidvask via danske banker



Bagmandspolitiet modtog et tip i 2013 fra et britisk advokathus om hvidvask via danske banker, men afviste at efterforske sagen. Samtidig blev der hvidvasket milliardbeløb igennem Nordea og Danske Bank, skriver Berlingske Business.



Bagmandspolitiet skyder igen



Anklagen om at bagmandspolitiet valgte at ignorere et tip om hvidvask af penge igennem danske banker har fået bagmandspolitiet til at skyde tilbage i en pressemeddelelse. Ifølge meldingen fra bagmandspolitiet førte tippet til en 'grundig undersøgelse' af sagen. Det skriver Finans.



"Vi undersøgte i 2013 de udpegede konti og kunne blandt andet konstatere, at der ikke længere var aktivitet. Vores interne optegnelser om vores undersøgelser viser, at de mistænkelige konti for længst var lukket ned," siger chefanklager hos SØIK, Steen Bechmann Jacobsen, i en pressemeddelelse.



Iværksættere vil hvidvask til livs



Teknologi vil spille en afgørende rolle i bankernes kamp mod hvidvask. Fintech-virksomheden Newbanking har udviklet en betalings- og identifikationsløsning baseret på blockchain-teknologi. Chainalysis har specialiseret sig i at identificere mistænkelige betalinger med bitcoin og andre digitale valutaer. Det skriver Børsen.





MT Højgaard-ejere beklager fusionsfiasko



Mindretalsaktionæren Chr. Augustinus Fabrikker kræver svar på, hvorfor det aldrig lykkedes at få gennemført en fusion mellem de to holdingselskaber bag entreprenørgiganten MT Højgaard. Det skriver Finans



"Fra vores position som mindretalsaktionær synes konstruktionen med to børsnoterede holdingselskaber som ejere ikke at være optimal," sagde Tommy Pedersen, direktør i Chr. Augustinus Fabrikker, som er 100 pct. ejet af Augustinusfonden.



Coop ryster ikke på hånden



Dagligvarekæmpen Coop kom ud af 2016 med et markant ringere resultat end året før. Topchef Peter Høgsted fortsætter med massive investeringer for at ruste sig til fremtiden, og han får fuld opbakning til projektet fra Coops formand Lasse Bolander. Det skriver Berlingske Business.