Tre anholdt med forbindelse til angreb i Sankt Petersborg

Russiske myndigheder har anholdt tre formodede medsammensvorne bag et bombeangreb, som mandag kostede 14 livet og sårede omkring 50 i metroen i Sankt Petersborg.



De blev arresteret under en række ransagninger tidligt om morgenen i udkanten af Sankt Petersborg.



Her blev der også beslaglagt materiale, som kan bruges til at fremstille bomber. Der var tidligere meldinger om, at det var en sprængfarlig anordning.



Senere torsdag er det kommet frem, at mængden af sprængstof er på størrelse med og minder om en ueksploderet bombe, der blev fundet i metroen mandag.



Beboerne i etagebygningen, hvor genstanden blev fundet, blev evakueret til en nærliggende børnehave.



De anholdte personer i lejligheden, som blev ransaget, var ikke ejerne af lejligheden.



Det oplyste distriktslederen i Nevskij, Konstantin Serov, ifølge det russiske nyhedsbureau Tass tidligere torsdag.



- Der er behov for mere tid til at finde ud af, hvordan de fandt stedet (lejligheden, red.), sagde han.



Angrebet er det dødeligste nogensinde i Ruslands næststørste by. Siden har russerne slået hård ned på formodede terrorister.



Gerningsmanden bag er identificeret som Akbarsjona Jalilov. Han og stammer fra Kirgistan. Han skal have haft radikale islamistiske forbindelser. Jalilov mistede selv livet under angrebet.



Man mener, at han selv placerede den anden ueksploderede bombe, som blev fundet efter angrebet.



Onsdag anholdt russiske efterforskere seks mennesker på mistanke om, at de har rekrutteret medlemmer til terrorgrupper.



Der er ikke noget bevis for, at de seks anholdte har noget at gøre med mandagens bombe i metrotoget.



/ritzau/dpa