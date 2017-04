Relateret indhold Artikler

Hvis Danmark får en anmodning om at bidrage yderligere militært i Syrien, så skal vi være åbne over for at øge indsatsen. Sådan lyder det fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).



Udmeldingen kommer, efter et giftgasangreb i den syriske by Khan Sheikoun har kostet mindst 86 personer livet.



Angrebet har gjort så stort indtryk på USA's præsident, Donald Trump, at han onsdag talte om et holdningsskift i sit syn på Assad og konflikten.



Da den syriske præsident Bashar al-Assad i 2013 brugte kemiske våben, kritiserede Trump USA's daværende præsident Barack Obama, for at han ustraffet lod Assad overtræde præsidentens "røde linjer".



Onsdag var det så Donald Trump som fastslog, at det kemiske angreb har overskredet "en masse linjer".



- Når man dræber uskyldige børn, uskyldige spædbørn, med en kemisk gas, der er så dødelig. Folk var chokeret over at høre, hvilken gas det var. Det overskrider mange linjer, mere end bare røde linjer, sagde Donald Trump.



Det er en afgørende melding, mener Samuelsen:



- Man skal lægge mærke til, hvad Trump siger onsdag. Han siger, at der er adskillige af hans røde linjer, der er blevet overtrådt på én gang. Det er en henvisning til den kritik han havde af Obama, siger Anders Samuelsen til Ritzau.



Han tilføjer:



- Hvis Trump siger, at det er en overskridelse af hans røde linjer, så er der ikke ret lang vej til, at han også bliver nødt til at agere. Højst sandsynligt med en militær optrapning.



Samuelsen understreger dog samtidig, at konklusionen ikke er truffet endnu. Det er nemlig ikke endeligt fastslået, at det var Assad, der står bag angrebet.



Mens Assad-styret støttet af Rusland benægter at stå bag, så retter mistanken sig ifølge Samuelsen "åbenlyst mod styret og Assad". Lignende meldinger er kommet fra USA og Storbritannien.



Donald Trump har dog hidtil vist sig modvillig over for øget militær indgriben i konflikten. Hans fokus har alene været på bekæmpelsen af Islamisk Stat.



I sidste uge fastslog USA's udenrigsminister desuden, at det ikke længere var et mål for USA at få fjernet Assad. Men en begivenhed som giftgasangrebet kan blive en "game changer", mener Anders Samuelsen.



- Man kan tydeligt høre på Trump, at det her ændrer hans synspunkt. Han siger "wait and see", når han får spørgsmålet om, hvad der kommer til at ske.



- Han lægger op til skifte, som jeg hører det, og det tror jeg kan blive rigtig, rigtig godt.



Danmark har tidligere bidraget med kampfly, som har bombet i Islamisk stat i Irak og Syrien. Og de udsendte danske jægersoldater i Irak har for nyligt fået mandat til at gå ind i Syrien. Nu kan den danske indsats måske blive øget:



- Danmark har tradition for at være med i front på alle aktioner. Vi har ikke misset en Nato-operation, og vi er med i koalitionen mod ISIL, siger Samuelsen og tilføjer:



- Vi bliver nødt til at forklare de stridende parter, at de ikke kan vinde militært. Der skal en politisk løsning til. Vi skal lægge pres på dem, og hvis en del af det er, at man også bruger flere muskler i en periode, så skal vi være åbne over for det, siger Anders Samuelsen.



/ritzau/