Oceanarium og zooer stævner Skat for at slippe for afgift

En moderne zoologisk have udstiller ikke bare dyr. Den udfører også forskning og formidling og har videnskabeligt personale ansat.



Sådan lyder det fra København Zoo og to andre zooer i Odense og Aalborg, der sammen med Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har lagt sag an mod Skat.



Sagsøgerne kræver, at de fritages for den såkaldte lønsumsafgift. Det er en afgift, som virksomheder, der ikke betaler moms, skal betale af den samlede lønsum.



Men afgiften skal ikke betales af eksempelvis biblioteker og museer.



Og det er ikke fair, lyder det fra direktøren for Nordsøen Oceanarium, Karl Henrik Laursen.



- Vi ser sådan på det, at vi skal have lige betingelser for alle kulturelle virksomheder i Danmark. Og da vi udfører den samme formidlingsopgave, som museerne gør, mener vi, at vi skal behandles på lige vilkår, siger Karl Henrik Laursen til Ritzau.



Han er torsdag mødt op i Vestre Landsret for at forsøge at overbevise tre landsdommere om, at de zoologiske haver og Nordsøen Oceanarium skal ligestilles med museer og altså ikke betale lønsumsafgift.



Afgiften betales af cirka fem procent af den samlede lønudbetaling.



For de fire sagsøgere beløber lønsumsafgiften sig til cirka 4,5 millioner kroner om året.



Ud over fritagelse for afgiften vil sagsøgerne også have betalt afgiften tilbage fra staten for årene 2009 til 2012.



Det var nemlig i 2012, at museerne blev fritaget for at betale afgiften, og det skete med tilbagevirkende kraft fra 2009.



Også direktør for København Zoo Steffen Stræde er taget til Viborg for at komme med sit indspark.



Her fortæller han, at forskning og formidling fylder stadig stadigt mere for den 157 år gamle zoologiske have.



Han anslår, at op mod 40 procent af havens lønbudget går til personale, der beskæftiger sig med videnskab og formidling.



- Vi er mere at sammenligne med en museumsoplevelse end eksempelvis den oplevelse, du vil få i et tivoli, siger Steffen Stræde.



Han nævner også, at haven er ved at indrette den gamle direktørbolig til et historisk museum, og at man har planer om at etablere et veterinærmedicinsk museum.



Skat afviser påstanden om, at de tre zoologiske haver og det nordjyske oceanarium skal sidestilles med museer og fritages for afgiften.



Vestre Landsret har afsat torsdag og fredag til at behandle sagen.



/ritzau/