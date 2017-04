Relateret indhold Artikler

Den syriske hær har ikke brugt og vil ikke bruge kemiske våben mod "vores folk" eller "terrorister".



Det siger landets udenrigsminister, Walid al-Moualem, efter et kemisk angreb i den syriske provins Idlib tirsdag.



I byen Khan Sheikhoun har mindst 86 personer mistet livet, lyder den seneste melding fra det britiskbaserede Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.



Tyrkiet har anklaget syriske regeringsstyrker for at stå bag angrebet. Også USA har beskyldt præsident Bashar al-Assad for at stå bag det formodede giftgasangreb.



Det afviser Walid al-Moualem, der understreger, at den syriske regering fordømmer brugen af kemiske våben.



Rusland, der er Syriens allierede, påstår, at syriske kampfly ramte et lager, hvor oprørere havde opbevaret kemiske våben.



Men den forklaring er imidlertid blevet afvist af de syriske oprørere.



Det syriske regime indvilgede i 2013 i at opgive dets kemiske våben.



Men i den seneste rapport fra Human Rights Watch dokumenterer organisationen, at syriske regeringstropper har udført kemiske angreb i november og december 2016 under de sidste kampe omkring byen Aleppo.



På spørgsmålet om, hvorvidt Syrien vil acceptere en international undersøgelse af angrebet i Idlib, svarer udenrigsministeren, at fortiden ikke virker lovende.



Efterforskere fra FN har meddelt, at de vil undersøge, om der er hold i påstanden om at kemiske våben blev benyttet.



