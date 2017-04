Valutafuser: Tjekker dropper euroloft - men spekulanter går glip af gevinst

Den tjekkiske nationalbank har torsdag valgt at droppe sit loft over, hvor meget valutaen må stige i forhold til euroen. Men valutaspekulanterne, der har satset op mod 450 mia. kr. på begivenheden, ser ud til at få en lang næse.Det skriver Bloomberg. Loftet over den tjekkiske koruna har de seneste fire år sørget for, at der som minimum går 27 koruna pr. euro.Men her kort efter centralbankens beslutning er valutaen kun styrket, så der går 26,9 koruna pr. euro. En styrkelse på ca. 0,5 pct.Ikke meget, hvis spekulanterne havde håbet på en gentagelse af schweizerchokket i 2015, hvor schweizerfrancen steg omkring 30 pct., da centralbanken fjernede båndet til euroen.Udfordringen for investorerne, der håbede på den store gevinst, er nu, at det kan blive svært at komme af med de store positioner i et marked, som ikke er mere likvidt end euro-koruna-markedet.opdateres