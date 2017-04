Relateret indhold Artikler

Der er fundet spor af kemiske våben i ligene efter et angreb på en syrisk by i provinsen Idlib. Det oplyser Tyrkiets justitsminister ifølge både Reuters og AFP.



Angrebet fandt sted tirsdag. Det beskrives som et af de værste i den foreløbig seks år lange krig i Syrien.



Der er tvivl om, hvem der står bag gasangrebet. De fleste lande i Vesten peger på, at Syrien og regimets præsident, Bashar al-Assad, står bag. Men den syriske regering afviser.



Rusland, der er Syriens allierede, hævder, at syriske kampfly ramte et lager, hvor oprørere havde opbevaret kemiske våben.



Men den forklaring er imidlertid blevet afvist af de syriske oprørere.



Angrebet resulterede onsdag i et hasteindkaldt møde i FN's Sikkerhedsråd.



Mødet sluttede dog, uden at rådet blev enige om at foretage sig noget.



USA, Storbritannien og Frankrig havde udarbejdet en resolution. Den fordømmer det formodede angreb og kræver det undersøgt.



Men Rusland havde på forhånd meddelt, at det ikke kunne stemme for en resolution.



/ritzau/