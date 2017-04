Det skriver medierne: Bestikkelsessager er en sort plet på Hempel

Berlingske Business:





Tvivl om Danske Banks forklaring i hvidvasksag



Først i 2014 opdagede Danske Bank, at banken formentlig blev misbrugt til hvidvask i Estland. Sådan har forklaringen lydt fra Danske Bank-topchef Thomas Borgen i storstilet sag om hvidvask. Men allerede året før advarede bankens egen hvidvask-afdeling om mulige problemer i Estland.





Førerløse færger skal stævne ud



Regeringen vil have førerløse fartøjer til Danmark, og det maritime erhvervsliv bakker op. Teknologien er her allerede.





Bestikkelsessager er en sort plet på Hempel



Hempels tyske bestikkelsessag breder sig. Selskabet er ved at afslutte sin egen undersøgelse, og tre højtstående ansatte er blandt ti fyrede Hempel-medarbejdere.







Jyllands-Posten Erhverv:





Vandflyet tæt på overskud



Nordic Seaplanes, der flyver med vandfly mellem Aarhus og København, kommer til at tjene penge i år. Det venter ejer og stifter, Lasse Rungholm. Målet er at udvide til to fly, men det bliver først i 2018.







Børsen:





Russere byder på Dongs olie og gas



Det russiske olieselskab DEA har budt på Dong Energys olie- og gasaktiviteter. Buddet er så højt, at det kan skubbe Mærsk i baggrunden. Men oligarken bag selskabet er kontroversiel og er før blevet nægtet ejerskab af britisk olie og tvunget til at sælge olie fra.



Ballade om data rejser tvivl om Wupti-markedsplads



Danske webshops klapper ikke i hænderne over udsigten til at skulle dele kundedata med konkurrenten. Det, Dansk Supermarked tilbyder, er ikke bedre end det, som man kan få ved at signe op på Amazons platform, lyder det.





Novo Nordisks vækstudsigt afgøres af to lægemidler



Diabeteskæmpen Novo Nordisk er ude af kursdalen på aktiemarkedet. Spørgsmålet er nu, om prispresset er ovre, og om der kan findes nye vækstskabere, som kan sikre en ny optur for Novo Nordisk.





