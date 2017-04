Supercomputere skal redde syge og sundhedsvæsenets økonomi

Relateret indhold Artikler

Patienter vil få en hurtigere og bedre behandling, og det økonomisk hårdt pressede sundhedsvæsen vil spare mia. af kr., så de knappe ressourcer kan række længere.



Det er den gyldne gevinst, som regionerne med et nyt udspil rækker ud efter.



Udspillet sigter mod at få ny, digital teknologi introduceret i stor skala i det danske sundhedsvæsen.



Det skal især ske i form af "kunstig intelligens" og supercomputere, som på et splitsekund kan være i stand til at stille diagnoser og foreslå behandlingsplaner.



Det skriver Berlingske.



Danske Regioner lægger op til et investeringsprogram, hvor der over en årrække afsættes fire mia. kr. til at afprøve og udforske nye teknologiske muligheder i sundhedssektoren.



Det sker med en klar forventning om, at investeringen på længere sigt kan føre til, at patienterne får en bedre behandling, samtidig med at store besparelser bliver realiseret.



"De nye teknologiske løsninger er her allerede, og med dem kan vi yde en endnu bedre behandling af patienterne," siger Stephanie Lose (V), formand for Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde i Danske Regioner, til Berlingske.



"Moderat syge patienter vil kunne klare mere derhjemme i trygge omgivelser, og meget syge vil som andre få glæde af en mere skræddersyet behandling."



"Samtidig vil patienter i yderområder kunne vide sig sikre på, at netop deres læger også har adgang til den nyeste specialistviden," tilføjer Lose.



Og økonomisk kan der være store gevinster at hente.



Danske Regioner læner sig blandt andet op ad en McKinsey-rapport fra det svenske sundhedsvæsen.



Den skønner, at der over en tiårig periode vil være et besparelsespotentiale på helt op til 180 mia. svenske kr. - omkring 140 mia. danske kr. - ved fuld udnyttelse af den teknologi, man kender i dag.



/ritzau/