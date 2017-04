Roskilde Festival løfter sløret for fuldt program med The XX

Albumaktuelle The XX, støjrock-bandet Jesus and Mary Chain og danske The Savage Rose pryder den fulde plakat til årets Roskilde Festival, som netop er blevet offentliggjort.



Listen af nye bands og kunstnere er lang. I alt er 77 nye navne tilføjet.



Det britiske band The XX er nok dagens største tilføjelse til programmet, fortæller programchef for festivalen, Anders Wahrén.



"The XX er et stærkt bud på, hvordan elektronisk indie-pop skal lyde i 2017. Vi mener, at de passer rigtig flot ind som et hovednavn i vores program."



"Vi vil gerne præsentere ung, fremadstormende musik både på de små og store scener og være med til at tage en pejling på, hvor musikken bevæger sig henad. Og det synes vi, at The XX er et godt eksempel på."



Med dagens tilføjelser mener Anders Wahrén, at festivalen er godt dækket ind med store navne, der skal spille Orange Scene op.



"Men det er vigtigt for os, at det ikke kun er store navne, det handler om. Det er en helhed."



"Vi vil gerne give folk det, som de ikke vidste, at de hungrede efter. Og det finder man tit lidt længere nede af plakaten," siger han.



Store navne som canadiske Arcade Fire, The Weeknd, Foo Fighters og hiphopgruppen A Tribe Called Quest er allerede blevet annonceret til at spille til sommer på festivalen.



Det er blandt andet politik, som kendetegner musikken og årets bands.



"Vi begynder at se i år, at der kommer lidt mere politisk holdning ind i musikken. Det kan både være om lige rettigheder, lighed mellem kønnene, race og så videre."



"Et eksempel er A Tribe Called Quest til Grammy-uddelingen, der deler ris ud til Donald Trump. I takt med at verdenen bliver mere polariseret politisk, så inspirerer det også til kunst og musik, der går i mod det," siger Anders Wahrén.



Der har i længere tid været en diskussion omkring, at der mangler kvinder på musikscenerne. Men i år er et andet kendetegn er, at de kvindelige musikere fylder en anelse mere på plakaten, forklarer Anders Wahrén.



"Men vi er også lykkedes med at lande nogle af de meget aktuelle - eksempelvis Solange og Halsey," siger han.



Roskilde Festival løber i år af stablen 24. juni til lørdag 1. juli 2017. Hvert år deltager omkring 130.000 i festivalen.



/ritzau/