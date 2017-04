Høreapparater: Et væld af nye produktlanceringer på amerikansk messe

Der er rigeligt at kigge efter for analytikere og brancheinteresserede på den årlige høreapparatmesse hos den amerikanske brancheforening, American Academy of Audiology (AAA), i Indianapolis i denne uge.



AAA-messen, der starter onsdag, byder nemlig på større lanceringer fra både tyske Sivantos og danske GN Hearing, mens også ligeledes danske William Demant Holding har en større produktnyhed med til de interesserede.



Derudover kommer verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, med en lancering af endnu flere formfaktorer til sin Belong-produktplatform med genopladelig batteriteknologi, der blev præsenteret sidste år.



Endelig venter der som vanligt også nyheder fra de to privatejede selskaber Widex og Starkey, men de to har endnu ikke løftet sløret for yderligere detaljer.



Og det vil alt sammen være med til at øge konkurrencen betragteligt på markedet i 2017, hvor der bliver hård kamp om markedsandelene.



"Hovedfokus vil være på nye produktlanceringer. Vi forventer, at konkurrencen vil intensiveres i 2017, hvor fem ud af seks høreapparatproducenter nu tilbyder 2,4 GHz-produkter, hvilket betyder, at de andre har indhentet det teknologiske forspring, som GN Hearing har haft siden 2010," skriver Jyske Bank i en analyse.



Trådløse produkter og genopladelige batterier



For Sivantos og GN Hearing vil denne uges amerikanske messe komme til at omhandle lanceringen af de to selskabers nye trådløse produkter baseret på 2,4 GHz-teknologien.



For William Demant Holding handler lanceringerne i stedet primært om en ny batteriteknologi til selskabets trådløse topprodukt, Oticon Opn, der allerede blev præsenteret på sidste års AAA-messe i Phoenix, Arizona.



William Demant tilbyder nemlig nu en miniRITE-udgave (receiver in the ear) af Opn med genopladelighed, og alle tilsvarende apparater solgt siden lanceringen sidste år kan også tilpasses til den nye teknologi, fortæller selskabet.



GN Hearing præsenterer på messen sin femte generation af trådløse produkter på 2,4 GHz-platformen, Resound Linx 3D.



Ud over en klar forbedring af lydkvaliteten indeholder produktpakken også en ny software til audiologerne samt muligheden for en fuld tilpasning af høreapparatet via en cloudbaseret løsning, der betyder, at brugerne ikke behøver opsøge deres audiolog for at få lavet indstillinger eller justeringer af deres høreapparater.



Sivantos har ligeledes et nyt trådløst produkt med til AAA-messen under Signia-brandet. Også her skulle der være mulighed for visse tilpasninger uden behov for at opsøge en audiolog samt bedre lydkvalitet.



Med udbygningen virker det efterhånden som industristandard, at høreapparaterne kan streame eksempelvis telefonopkald og musik direkte fra brugerens iPhone - takket være 2,4 GHz-teknologien.



Fem af de seks største producenter på markedet har således nu produkter i den klasse - kun Sonova mangler at lancere et sådant produkt, men det ventes at ske i andet halvår 2017.



FDA-forslag kommer under lup



Også de nyeste forslag fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, til at forbedre det amerikanske høreapparatmarked vil formentlig blive diskuteret på AAA-messen i Indianapolis.



I december sidste år foreslog FDA flere tiltag, der skal øge brugernes tilgang til høreapparater.



Mest iøjnefaldende var forslaget om at kunne tillade salg af høreapparater i fri handel uden om audiologer - kaldet over the counter-handel (OTC).



Det skal kunne sænke priserne på visse typer høreapparater, hvilket potentielt kan presse de gennemsnitlige salgspriser for producenterne.



/ritzau/FINANS