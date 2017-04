Det skriver medierne: Arbejdere bekymrede efter hemmeligholdt Mærsk-brand

Berlingske Business:





Arbejdere bekymrede efter hemmeligholdt brand på Mærsk-platform



I efteråret 2015 opstod der brand på Mærsks olieplatform Gorm Ekko i Nordsøen. Mere end et år senere udtrykte medarbejdere stor bekymring over manglende fremskridt i sikkerheden på platformen og betegner sprinklersystemet som "i sørgelig forfatning". Mærsk afviser at være gået på kompromis med sikkerheden.





Jyllands-Posten Erhverv:





Kasi-Jesper melder Pandora til politiet



Jesper "Kasi" Nielsen tager sit slagsmål med Pandora til et nyt niveau og vil politianmelde den danske smykkegigant for bedrageri og mandatsvig.



Kähler kaster sig ud i endnu en kopikrig



Designvirksomheden Kähler føler sig krænket og kræver større beløb fra Aarhus-virksomheden Speedtsberg. Ifølge Kählers topchef, Jesper Holst Schmidt, har Speedtsberg kopieret tre af Kählers produktserier.





Børsen:





Bilka-ejer vil samle webbutikker i krig mod Amazon



Dansk Supermarkeds koncerndirektør for e-handel, Kenneth Nielsen, vil samle alle danske webbutikker i et modsvar til giganten Amazon, der forventes at være på vej med en dansk offensiv.

Detailkoncernen omdanner Wupti til en Amazon-kopi, mens Amazon bygger sit femte logistikcenter tæt på Danmark.



Trackman jagter topfodbold efter trecifret millionoverskud



Efter et overskud på 122 mio. kr. vil teknologivirksomheden Trackman have verdens største fodboldklubber til at bruge deres radar. Radaren bruges allerede i golfsporten og baseballverdenen til præcist at måle, hvordan for eksempel en bold flyver i luften.



PFA-boss advarer mod ny pensionsfinte



Privatansatte kan veksle pensionsopsparing til fridage med løn, når de er tæt på pensionsalderen. Det indgår i de nye overenskomster på det private område. PFA frygter et kæmpe dyk i pensionsindbetalinger.





/ritzau/FINANS