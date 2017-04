Løkke indvier Mærsks nye havneterminal i Mexico

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indvier Mærsks nye havneterminal i Mexico sammen med landets præsident, Enrique Peña Nieto, ved en ceremoni tirsdag.



"Terminalen er den fjerdestørste af sin art i verden, og viser med al ønskelig tydelighed, at Danmark og dansk erhvervsliv har internationale styrkepositioner, vi kan være stolte af," skriver Løkke i en meddelelse.



Havneterminalen har fået navnet Lázaro Cárdenas og vil med sine 750 meter lange kaj være centrum for handel hovedsageligt til og fra Asien.



Statsministeren glæder sig over samarbejdet mellem de to lande.



"Præsidentens deltagelse i indvielsen viser, at den mexicanske regering sætter stor pris på landets partnerskab med Danmark."



"Det glæder mig, for vi skal have endnu mere ud af den store vækstøkonomi her i Mellemamerika til gavn for danske arbejdspladser og eksportindtægter," skriver Lars Løkke Rasmussen.



Mærsks havneforretning, APM Terminals, har investeret mere end 900 mio. amerikanske dollar i terminalen, som kan tage imod verdens største containerskibe.



Det er Latinamerikas teknologisk mest avancerede containerhavn og er Mærsks anden containerhavn i Mexico.



Ceremonien fejrede, at den første del af havnen står færdig, men over de kommende år vil den blive udbygget og få en kaj, som bliver halvanden kilometer lang.



/ritzau/