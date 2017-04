CBS-forsker får alvorlig kritik for brud på forskningsskik

Lektor Troels Troelsen får kraftigt kritik for en omstridt rapport om landbrugets rammevilkår.



Kritikken kommer fra praksisudvalget på Copenhagen Business School (CBS). Udvalget konkluderer, at Troels Troelsen har brudt ansvarlig forskningspraksis.



Det skriver netmediet Altinget, som er i besiddelse af afgørelsen.



CBS-lektoren har undladt at angive Torben Vang Rasmussen som medforfatter til rapporten. Torben Vang Rasmussen er medlem af organisationen Bæredygtigt Landbrug.



- Udvalget konkluderer, at indklagedes beslutning om ikke at angive Torben Vagn Rasmussen som medforfatter til rapporten indebærer et alvorligt brud på ansvarlig forskningspraksis, lyder det ifølge Altinget i afgørelsen.



Det er også et kritikpunkt, at Bæredygtigt Landbrugs rolle heller ikke fremgår klart i rapporten.



Selv erkender Troels Troelsen, at der er begået fejl.



- Det er en fejl, at Torben Vagn Rasmussen ikke var medforfatter. Men vi var enige i styregruppen om, at indsatsen ikke var så stor, at han skulle fremgå.



- Og vi skulle have nævnt Bæredygtigt Landbrug. Men det betyder ikke noget for rapportens resultater. Det er mig, der har haft det endelige nik på alt, siger han til Altinget.



Der er intet bevis for, at Troels Troelsen har selekteret eller skjult uønskede resultater. Det fremgår af afgørelsen.



Derfor bliver han ikke anklaget for videnskabelig uredelighed.



Rapporten har mødt kritik, fordi den rummer holdninger på linje med Bæredygtigt Landbrug. Samtidig strider indholdet mod resultater af andre undersøgelser.



I august sagde forskerne Bo Jellesmark Thorsen og Jesper S. Schou fra Københavns Universitet, at rapporten "ikke ville kunne passere som et speciale på kandidatuddannelserne i jordbrugsøkonomi".



Siden er det af DR blevet beskrevet, at rapportens forskere kopierede data fra Bæredygtigt Landbrugs direkte ind i rapporten. De forsøgte også at nedtone den data, som går i en anden retning end organisationens ønsker.



/ritzau/