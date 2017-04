Truende Trump sender Kinas handel mod Europa

USA's præsident Donald Trump har varslet, at han vil slå ned på frihandelsaftaler, som han anser for at være unfair. Flere gange har han specifikt nævnt Kina i den sammenhæng.



Derfor vender Kina nu blikket mod Europa, når det kommer til fremtidens handelspartnere. Det skriver Bloomberg News.



Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping skal mødes torsdag i USA.



Forud for mødet har Donald Trump tweetet, at det bliver et svært møde, og amerikanske selskaber skal forberede sig på at finde alternative handelspartnere.



Senest har Xi Jinping så meldt ud, at han stopper i Finland på vejen til mødet i USA.



Det bliver set som endnu et signal om, at Kina vil vende sig mere mod at samarbejde med EU, nu hvor USA er ved handelsmæssigt at trække sig tilbage.



- Signalet er, at USA ikke er Kinas eneste diplomatiske fokus. Europa er også vigtig, siger Feng Zhongping, vicedirektør i China Institute of Contemporary International Relations, til Bloomberg.



Der skal dog handling bag ordene, før Dansk Industri rækker ud efter champagnen.



- Jeg synes næsten, det er lidt morsomt, at Kina nu forsøger at påtage sig rollen som dem, der forsvarer frihandel. De gjorde det på Davos, og de er begyndt at gøre det i nogle af de fora, vi er i.



- Sagen er den, at omfanget af protektionisme, handelsbarrierer og diskrimination i Kina i dag er noget nær det højeste, vi har oplevet. Så der er lang vej fra det, Kina siger, til det, virksomhederne oplever.



- Men hold op hvor har de været gode til at fortælle historien. Det er også det, besøget i Finland handler lidt om, siger underdirektør i Dansk Industri Peter Thagensen.



USA og Donald Trumps mere protektionistiske linje har dog hjulpet i forhold til andre fremtidige handelspartnere, siger underdirektøren.



- EU er i dybe forhandlinger med Mexico, Canada og Japan, som der er kommet god fart i. Og vi skal til at starte handelsaftaler op med Australien.



- Vi har heldigvis forstået, at når USA trækker sig tilbage, så skal vi være endnu mere aggressive, siger Peter Thagensen.



/ritzau/