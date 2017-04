Macron og Le Pen fører i valgkampens slutfase

Mens den franske præsidentvalgkamp er på vej ind i slutfasen viser en ny meningsmåling tirsdag, at centrumpolitikeren Emmanuel Macron ligger side om side med højrefløjens Marine Le Pen.



Begge vil få 25 procent af stemmerne ved første valgrunde om knap tre uger.



Målingen blev offentliggjort få timer før den første store tv-debat mellem alle de 11 opstillede kandidater - ni mænd og to kvinder.



14.300 personer har deltaget i Le Monde/Cevipof-målingen, som siger, at det bliver Macron og Le Pen, der går videre til anden valgrunde i maj.



Her står Macron til at vinde klart med 61 procent af stemmerne mod 39 procent til lederen af Front National.



Den skandaleramte konservative kandidat, Francois Fillon, står til at komme ind på en tredjeplads i første valgrunde med 17,5 procent af stemmerne.



Fillons valgkamp overskygges af anklager om, at han har betalt sin kone og børn penge fra offentlige midler, for arbejde som de ikke har udført.



På den yderste venstrefløj står Jean-Luc Melenchon til at opnå 15 procent af stemmerne mod 10 procent til Socialisternes kandidat Benoît Hamon.



En del af kandidaterne er næsten ukendte og kommer fra små partier, som end ikke tilsammen vil nå op på fem procent af stemmerne.



Det gælder kandidater som Philippe Poutou fra Det Nye Antikapitalistparti og François Asselineau fra Den Republikanske Union.



I aftenens tv-debat vil der være fokus på jobskabelse, sikkerhed og samfundets opbygning.



Debatten er frem for alt vigtig for de tre kandidater, som stadig håber at kunne slå Marine Le Pen og den uafhængige Emmanuel Macron og få en plads i den afgørende, anden valgrunde den 7. maj.



Den som har nærmet sig Macron, Le Pen og Fillon mest, er 65-årige Jean-Luc Mélenchon, som har erklæret, at Le Pen er uden chancer for at blive valgt til præsidentposten.



/ritzau/Reuters