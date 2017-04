Dødstal stiger efter selvmordsbombe i russisk metro

Relateret indhold Artikler

Antallet af døde efter angreb i Sankt Petersborgs metro er steget til 14 personer, oplyser den russiske sundhedsminister, Veronika Skvortsova.



Ved eksplosionen i en metrostation blev næsten 50 mennesker såret.



Antallet af dræbte var mandag på 11.



Ruslands premierminister, Dmitrij Medvedev, siger, at eksplosionen var et terrorangreb.



Myndighederne har erklæret en tre dage lang sørgeperiode i Sankt Petersborg fra og med tirsdag.



Den russiske statsborger, som er mistænkt for at stå bag eksplosionen i metroen, er født i Kirgistan.



Det oplyser Kirgistans sikkerhedsdepartement ifølge Ifax.



- Angrebet var et selvmordsangreb udført af en mand fra Kirgistan, siger de kirgisiske myndigheder.



- Selvmordsbomberen i Sankt Petersborg metro var den kirgisiske statsborger Akbarjon Djalilov, som blev født i 1995, siger en talsmand for den kirgisiske sikkerhedstjeneste.



Den mistænkte skal have haft forbindelser til radikale islamister.



Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at bombeanslaget understreger behovet for en fælles indsats mod global terrorisme.



- Tragedien i Sankt Petersborg viser endnu engang, hvor stor betydning det har, at den fælles kamp mod denne ondskab optrappes, siger Lavrov.



Rusland er tidligere blevet ramt af adskillige angreb fra islamistiske oprørere fra den nordkaukasiske region.



Oprørsbevægelserne i regionen er i vidt omfang blevet nedkæmpet, men Ruslands militære intervention i Syrien har gjort landet til et nyt potentielt mål for Islamisk Stat, påpeger sikkerhedseksperter.



De påpeger, at Putins popularitet kan blive ramt, hvis det bliver klart, at præsidentens beslutning om at gribe ind i Syrien har gjort Rusland til et nyt mål for islamistiske netværk.



/ritzau/Reuters