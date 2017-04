Relateret indhold Tilføj søgeagent Al-Qaeda Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Al-Qaeda

Luftangreb i den nordvestlige syriske Idlib-provins tirsdag har kostet mindst 35 mennesker livet. Deriblandt ni børn.



Dusinvis meldes såret, oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.



Gruppen citerer hospitalskilder for, at der blev anvendt gas ved angrebet. Den syriske regering har gentagne gange afvist, at den anvender sådanne våben.



- Ved angrebet på byen Khan Sheikhun i den centrale del af Idlib begyndte mange af ofrene at udvise tegn på kvælning eller faldt besvimede om. Det tyder på et gasangreb, siger overvågningsgruppen, som indsamler informationer om krigen fra netværk i hele landet.



- Hospitalskilder i byen siger, at patienter besvimede, kastede op og havde fråde om munden, siger overvågningsgruppen.



Overvågningsgruppen, som har hovedkvarter i Storbritannien, er dog ikke i stand til at fastslå, hvilken form for substans der skal være blevet anvendt.



Tv-stationen Orient News, som støtter de syriske oprørere, siger, at angrebet dræbte 50, mens over 150 blev såret.



Provinsen Idlib er overvejende kontrolleret af en alliance af oprørere - deriblandt islamister i Fateh al-Sham Fronten, som tidligere var tilknyttet al-Qaeda.



Regimet bomber jævnligt mål i provinsen, og også russiske fly deltager i bombardementer, som sædvanligvis er rettet mod jihadister.



Syriens regering underskrev officielt Konventionen om Kemiske Våben og gav afkald på dets kemiske arsenal i 2013 for at undgå en amerikansk militæraktion.



Men der har siden været gentagne beskyldninger om, at det syriske regime anvender kemiske våben.



Styret afviser beskyldningerne, og det har på sin side beskyldt oprørsgrupper for at bruge forbudte våben.



Syiens Observatorium for Menneskerettigheder meldte mandag, at mindst 28 civile er dræbt efter flere luftangreb. Det blodigste fandt ifølge gruppen sted i Douma, hvor 22 civile, heriblandt to børn, blev meldt dræbt.



/ritzau/AFP