Mistænkt i Sankt Petersborg er født i Kirgisistan

Den russiske statsborger, som er mistænkt for at stå bag en eksplosion i metroen i Sankt Petersborg mandag eftermiddag, er født i Kirgisistan, oplyser Kirgisistans sikkerhedsdepartement ifølge Ifax.



- Angrebet var et selvmordsangreb udført af en mand fra Kirgisistan, siger de kirgisiske myndigheder.



- Selvmordsbomberen i Sankt Petersborg metro var den kirgisiske statsborger Akbarjon Djalilov, som blev født i 1995, siger en talsmand for den kirgisiske sikkerhedstjeneste.



De russiske myndigheder har et tæt sikkerhedssamarbejde med Kirgisistan, Kasakhstan og andre tidligere sovjetrepublikker.



En mistænkt mand skal have haft en eksplosiv genstand i sin rygsæk, som han skulle have taget med sig i metroen, siger en anonym kilde. Oplysningerne er ikke bekræftet fra officielt hold.



Den mistænkte skal have haft forbindelser til radikale islamister.



Eksplosionen på metrostationen i den russiske storby dræbte 11 mennesker og sårede 45.



Ruslands præsident, Vladimir Putin, som var i Sankt Petersborg under angrebet, besøgte stedet, hvor eksplosionen skete, sent mandag.



Øjenvidner siger, at de så blødende togpassagerer med forbrændinger vakle ud af toget og lægge sig på perronen, mens stationen blev fyldt med røg fra eksplosionen.



Rusland er tidligere blevet ramt af adskillige angreb fra islamistiske oprørere fra den nordkaukasiske region. Oprørsbevægelserne i regionen er i vidt omfang blevet nedkæmpet, men Ruslands militære intervention i Syrien har gjort landet til et nyt potentielt mål for Islamisk Stat, påpeger sikkerhedseksperter.



De påpeger, at Putins popularitet kan blive ramt, hvis det bliver klart, at præsidentens beslutning om at gribe ind i Syrien har gjort Rusland til et nyt mål for islamistiske netværk.



Ingen grupper har endnu taget skylden for mandagens angreb.



En mand, som blev optaget på videoovervågning og tidligere var mistænkt for at være indblandet i eksplosionen, har henvendt sig til politiet og sagt, at han ikke havde noget med sagen at gøre, skriver Interfax.



/ritzau/Reuters