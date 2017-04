Det skriver medierne: Familie slipper grebet om pelsimperium

Berlingske Business:



Topchefer får mere i bonus end i løn



Bonusserne stiger og stiger hos de i forvejen velbetalte topchefer i Danmark, og flere direktører får nu mere end 50 pct. af deres løn i bonus. Bekymrende, siger aktionærforening.





Familie slipper grebet om pelsimperium



Efter næsten 150 år slipper familien det daglige greb om pels- og modeimperiet Birger Christensen. Ny daglig chef er Denise Christensen.





Jyllands-Posten Erhverv:



Høreapparatgigant klar til milliardinvesteringer



Høreapparatgiganten William Demants nye topchef, Søren Nielsen, er klar til at bringe den danske koncerns mange milliarder i spil til nye opkøb, hvis den rigtige mulighed opstår.





Jyske Erhvervsfolk skyder millioner efter oversete guldæg



Kapitalfonden Blue Equity har rejst 630 mio. kr., som blandt andet kommer fra Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen og Linak-stifter Bent Jensen. Blue Equity går målrettet efter at købe mindre danske virksomheder med en årlig omsætning på 25-250 mio. kr., som er for små til at komme ind under kapitalfonde som Polaris og Axcel.





Siemens og Gamesa i verdens største vindmøllefusion



Siemens Wind Power og Gamesa er nu officielt fusioneret. Mandag blev det nye, sammenlagte selskab registreret ved selskabsstyrelsen i den spanske provins Vizcaya. Dermed er det endelige formelle skridt taget, og ægteskabet er nu officielt.





Børsen:



Spilgiganter i hårdt opgør om hvidvask i kiosker



Regeringen vil fortsat lade danskere spille anonymt hos Danske Spil og i spillekiosker. Men det vil give hvidvaskere frit spil, advarer onlinespiludbydere, der er underlagt strenge regler. Danske Spil kaldet det unødvendig masseovervågning.



MT Højgaard holdes oppe af datterselskaber



Moderselskabset til Danmarks næststørste entreprenørkoncern, MT Højgaard, havde et voldsomt underskud i 2016. Koncernens resultater hopper og danser trods ønske om højt stabilt afkast. Koncernens datterselskaber og udenlandske aktiviteter tjente godt.





/ritzau/FINANS