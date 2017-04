Medie: Selvmordsbomber stod bag eksplosion i Rusland

Relateret indhold Artikler

De russiske myndigheder mistænker en 23-årig mand fra et centralasiatisk land for at stå bag en eksplosion i metroen i Sankt Petersborg mandag eftermiddag.



Det oplyser anonyme politikilder ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax.



Der skal angiveligt være tale om en selvmordsbomber, som også er blevet sat i forbindelse med radikal islamisme.



Den mistænkte mand skulle have haft en eksplosiv genstand i sin rygsæk, som han skulle have taget med sig i metroen, siger en anonym kilde.



Oplysningerne er ikke bekræftet fra officielt hold.



Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass undersøger efterforskere, om der er tale om to personer. En mand og en kvinde i 20-års alderen fra et centralasiatisk land.



Informationer om dem vil blive sendt til politiet, siger en anonym kilde til Tass.



En mand, som blev optaget på videoovervågning og tidligere var mistænkt for at være indblandet i eksplosionen, har henvendt sig til politiet og sagt, at han ikke havde noget med sagen at gøre, skriver Interfax.



En voldsom eksplosion i metrosystemet i Sankt Petersborg i Rusland mandag eftermiddag kostede 11 personer livet og sårede 45.



Eksplosionen ramte et tog, som kørte mellem to stationer. Det er fortsat ikke klart, om det er tale om terror, men de russiske myndigheder har meldt ud, at de efterforsker sagen som en mulig terroraktion.



Russiske togstationer er blevet ramt af terror flere gange før. I 2013 blev en togstation i byen Volgograd ramt af en bombe, som dræbte 18 personer.



Og i 2010 sprængte to kvindelige selvmordsbombere sig selv i luften i metroen i Moskva og dræbte 38 personer.



/ritzau/Reuters