Løkke vil bede Mexicos præsident om at udlevere Amdi

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil under sit officielle besøg i Mexico bede landets præsident om at få udleveret grundlæggeren af Tvind, Mogens Amdi Petersen, til retsforfølgelse i Danmark.



Det skriver Politiken.



Om det vil have nogen effekt at rejse sagen for aggressivt under hans samtale med landets præsident, Enrique Peña Nieto, er Løkke i tvivl om.



"Det sker på myndighedsniveau, og det er i fornuftig fremdrift. Den sag kommer ikke til at stå meget bedre af, at jeg politiserer den."



"Men selvfølgelig vil jeg nævne den for den mexicanske præsident," siger Lars Løkke Rasmussen til Politiken.



Mexicanske og danske myndigheder har i flere år forhandlet om at få udleveret Mogens Amdi Petersen, som forsvandt fra Danmark i august 2006.



Han flygtede fra Danmark for mere end ti år siden og menes at bo på Tvinds internationale hovedsæde TG Pacifico, som ligger ved den mexicanske stillehavskyst.



"Mexicanerne har haft den opfattelse, at han (Amdi Petersen, red.) blev frikendt ved byretten, hvad han også blev, og at han derfor ikke skal udleveres."



"Det ser vi anderledes på, fordi sager kan prøves ved flere instanser i Danmark," siger Lars Løkke Rasmussen til avisen.



Da den mexicanske præsident sidste år besøgte København afviste han rygter om, at Amdi Petersen skulle have fået humanitær opholdstilladelse i Mexico.



På samme tid sagde præsidenten, at det er op til de rette myndigheder at beslutte, hvad der videre skal ske.



Tvinds stifter har været efterlyst gennem Interpol siden 2013, men Mexico har indtil nu ikke ville udlevere Amdi Petersen til Danmark.



