En eksplosion ryster metrostation i Sankt Petersborg i Rusland, hvor mindst ti meldes dræbt ifølge foreløbige oplysninger.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters med henvisning til det russiske nyhedsbureau Tass.



"Mindst 20 personer er såret," siger en kilde i ambulancetjenesten til Reuters.



Nyhedsbureauet RIA citerer en embedsmand for, at der er sket eksplosioner i to metrovogne på to metrostationer.



Et øjenvidne fra Reuters siger, at mindst otte ambulancer holder nær metrostationen Sennaja Plosjtjad.



Tre metrostationer er blevet lukket ifølge lokale medier.



Mediet Life News har offentliggjort fotos af en metrodør, som er sprængt i stykker og fotos af sårede på en perron.



Den russiske præsident, Vladimir Putin, siger, at der er dræbte og sårede, og han kondolerer de ramte. Han oplyser, at det endnu ikke er klart, hvad der er årsag til eksplosionerne.



"Myndighederne er ved at fastslå årsagen," siger Putin.



