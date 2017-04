Relateret indhold Tilføj søgeagent EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer EU

Pirater har kapret et handelsfartøj fra Indien ud for Somalias kyst. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som henviser til en kilde, der tidligere har været engageret i kampen mod pirater i området.



Abdirizak Mohamed Dirir er tidligere direktør i en institution, som bekæmpede pirateri i Somalias halvt autonome Puntland region.



"Vi har forstået, at somaliske pirater har kapret et kommercielt skib fra Indien, og at det er på vej mod Somalias kyst," siger han.



Graeme Gibbon-Brooks fra selskabet Dryad Maritime Security, som er baseret i Storbritannien, oplyser, at fartøjet var på vej til Bosasso fra Dubai. Det blev kapret af pirater lørdag.



Piraterne er om bord på skibet, og 11 besætningsmedlemmer holdes som gidsler i Eyl i Puntland, siger kilderne.



En srilankansk olietanker blev kapret af pirater ved Somalia i sidste måned. Det var første gang siden 2012, at et kommercielt skib blev kapret i farvandet ud for det østafrikanske land.



Men piraterne opgav kapringen efter en ildkamp med et flådefartøj fra Puntland.



Kapringen skete efter lokale indbyggere har gennemført protestaktioner mod, at udenlandske fiskere strømmede til deres territorium for at fiske - mange af dem med licens til fiske i området.



EU har en sømission, Navfor, der omfatter både skibe og fly, i området.



/ritzau/Reuters