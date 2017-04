Det skriver medierne: Konkurrent ind i Leo Pharmas bestyrelse

Berlingske Business:



Danske selskaber mål for hvidvask



145 mio. kr. fra hvidvasksag røg gennem danske kommanditselskaber med litauisk stråmand. Netop kommanditselskaber er tidligere blevet kraftigt kritiseret for at blive anvendt af udlændinge til at skjule penge.





Topchefernes lønninger stiger igen - aktionærer er skeptiske



Direktørerne i Danmarks største, børsnoterede selskaber fik en betragtelig lønstigning i 2016. Markedet bestemmer, siger nogen, men hos flere aktionærer stiger modstanden, og hos pensionskæmpen Pensam er formanden rasende.





Jyllands-Posten Erhverv:



Zombieselskaber skylder over 100 mia. kr.



Døende virksomheder holdes kunstigt i live, og det er dyrt for samfundet, mener de danske revisorer i FSR. Finansdanmark afviser, at lave renter forlænger dødsprocessen og tager penge fra sunde projekter.





Konkurrent ind i Leo Pharma-bestyrelse



Genmabs topdirektør skal fremover være en del af Leo Pharmas bestyrelse. Leo Pharma har ifølge formand, Jukka Pertola, vurderet konkurrencesituationen, og der er ikke fundet nogen overlap. Massive investeringer kommer til at præge resultatet i de kommende år, spår topchef Gitte Aabo.





Carlsberg vil investere sig til fremgang



Stagnerende salg, valutauro og faldende indtjening var blandt de ingredienser, som trak ned i Carlsbergkoncernens 2016-regnskab. Tilbagegang på ikke mindst det russiske marked har ramt Carlsberg på indtjeningen. Investering i teknologiske fremskridt kan være med til at opveje noget af det tabte.





Børsen:



Bestseller-ejer har overtaget kinesisk mia-succes



Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen har i al hemmelighed overtaget sin fars andel af den kinesiske milliardkoncern Bestseller Fashion Group China. Det er ifølge Anders Holch Povlsen generationsskiftet, som bliver tilendebragt. Omsætning i Kina er over 20 mia. kr.





Bagmandspolitiet granskes for inhabilitet i Atea-sagen



Politiets arbejde i Atea-sagen sættes nu under lup af en klagemyndighed. Forholdet mellem Bagmandspolitiets øverste chef og Ateas advokat er et centralt punkt. (Side 8)





Nyt Hesalight skåret over samme model på vej



Trods kæmpe nedtur med Hesalight er det kuldsejlede selskabs topchef, Lars Nørholt, i fuld gang med nyt projekt, der bygger på samme model som det konkursramte LED-selskab.





/ritzau/FINANS