Området omkring Tivoli var uden strøm en halv time

Relateret indhold Artikler

Området omkring Tivoli var uden strøm i en halv time søndag aften, da en strømafbrydelse ramte det indre København.



Radius Elnet oplyser, at omkring 1500 kunder var berørt.



Strømafbrydelsen begyndte klokken 18.20. Den ramte kortvarigt Vesterport Station, hvor S-togsdriften er afhængig af elektricitet.



En nødforsyning betød, at man undgik de store driftsforstyrrelser. DSB meldte dog om længere rejsetid på strækningen mellem Dybbølsbro og Svanemøllen.



De fleste kunder fik strømmen tilbage omkring klokken 18.50.



Ved 19-tiden manglede cirka 200 kunder stadig at få strømmen retur. Hos dem ventes elforsyningen normaliseret inden klokken 20.30, oplyste Radius Elnet.



Ved 20.30-tiden meddeler selskabet, at det trækker ud med at få strømmen tilbage til de sidste kunder i det indre København. Radius Elnet forventer nu, at strømmen er tilbage inden klokken 22.



Årsagen til strømafbrydelsen er en højspændingsfejl, fremgår det af hjemmesiden radiuselnet.dk.



/ritzau/