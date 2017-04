Du skal ikke stole på alt, hvad du læser. I hvert fald ikke denne 1. april, hvor der florerer falske historier i diverse papiraviser og på netsider.



I Ekstra Bladet kan man læse, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil redde det underskudstruede PostNord ved at få kørselstjenesten Uber til at bringe posten ud.



I Politiken har man rettet en årelang stavefejl, så avisen nu hedder "Politikken".



Mens BT bringer en bombe under Superligaen, hvor Spillerforeningen og organisationen Lederne vil have 12 ugers tvungen forældreorlov per barn, spillerne får.



Ikke alle medier har dog forsat det traditionsrige drilleri af læserne. Både Kristeligt Dagblad og TV2 har meldt ud, at de ikke leverer en aprilsnar i år.



Også i vores nabolande er man nogle steder stoppet med at gå med på spøgen.



Nyhedsbureauet AFP skriver, at det gælder de store norske medier VG, Aftenposten og Dagbladet, samt svenske Vasterbottens-Kuriren og Jönköpings-Posten.



Mens flere medier dropper traditionen holder danske politikere, organisationer og virksomheder dog fast.



Således kan man læse, at Søren Espersen (DF) er blevet tilbudt jobbet som generalkonsul i Flensborg, at Netto nu vil lave særlige butikker, hvor kunderne skal være stille, og at Gigtforeningen vil have kæledyr som medlemmer.



I partiet Alternativet har man dog modvilligt måtte opgive at finde en aprilsnar.



"Trods talrige politiske laboratorier er det ikke lykkedes Alternativet at finde på en aprilsnar. Samtlige forslag blev i stedet til reelle politiske forslag," lyder det i en pressemeddelelse.



/ritzau/