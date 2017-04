Venezuelas præsident afviser beskyldninger om kup

Relateret indhold Artikler

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, afviser fredag beskyldninger om, at skridt, der er blevet taget for at konsolidere hans magt i det kriseramte land, er et brud på forfatningen.



Maduros modstandere og politiske kommentatorer hævder, at der er sket et kup i Venezuela, efter at landets højesteret har givet sig selv mere magt og fjernet lovgiveres immunitet.



Det internationale samfund fordømmer Maduros handlinger, som giver den socialistiske præsident kontrol over den eneste større statslige institution, han endnu ikke har magten over.



Men Nicolás Maduro afviser beskyldningerne.



"I Venezuela består både forfatningen, civile, politiske og menneskelige rettigheder samt folkets magt," siger han i en tale til jublende tilhængere fredag aften lokal tid.



At højesteret har givet sig selv mere magt får for første gang et ledende medlem fra Maduros egen lejr til offentligt at kritisere regeringen.



"Beslutningen er et brud på den forfatningsmæssige orden," sagde justitsminister Luisa Ortega tidligere på dagen.



Som svar på justitsministerens anklage lover Nicolás Maduro at "løse hårdknuden mellem justitsministeren og domstolen med dialog og forfatningen".



Samtidig fortæller han, at han har indkaldt sine sikkerhedschefer til et møde for at "drøfte og udarbejde en resolution".



Venezuelas højesteret, der urokkeligt har støttet Maduro gennem en økonomisk og politisk krise i landet, overtager nationalforsamlingens beføjelser 5. april.



Oppositionspolitikeren Julio Borges opfordrer militæret og andre institutioner i landet til at følge justitsminister Luisa Ortegas eksempel og sige fra over for Maduro.



"Nu er det på tide at lytte til sin samvittighed," siger han.



For anden dag i træk udbrød der fredag protester på gaden i Venezuelas hovedstad, Caracas, hvor studerende demonstrerede foran højesteret.



/ritzau/AFP