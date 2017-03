Tyrkiet vil fortsat være militært til stede i Syrien, selv om landet har afsluttet en omfattende militær operation.



- Vores aktiviteter fortsætter af hensyn til vor nationale sikkerhed. Vi vil sikre sikkerhed og stabilitet i regionen, siger militærets talsmand.



Han understreger, at det også er for at sikre, at de mange syriske flygtninge i Tyrkiet kan rejse tilbage til sikkerhed og stabilitet.



- Vi vil åbne muligheden for, at vores syriske brødre og søstre skal kunne rejse tilbage til deres land, siger han.



Den tyrkiske hær har sammen med allierede syriske oprørere kæmpet mod Islamisk Stat og en kurdisk milits i det nordlige Syrien.



Tyrkiets nationale sikkerhedsråd meddelte tidligere på ugen, at en omfattende tyrkisk offensiv ind over grænsen til Syrien var overstået.



Præsident Recep Tayyip Erdogans talsmand, Ibrahim Kalin, siger også fredag, at selv om militæroperationen er afsluttet, vil Tyrkiet ikke ignorere, hvad der sker langs den sydlige grænse.



- Vores sikkerhedstiltag i regionen føres videre på "højeste niveau", siger han.



Under Tyrkiets syv måneder lange militæroperation i Syrien har tyrkiskstøttede oprørere bekæmpet Islamisk Stat i områder tæt ved grænsen mellem de to lande.



Operationen, som også var vendt mod kurdiske oprørere, havde navnet "Eufrats Skjold".



Som led i operationen skulle det tyrkiske militær tvinge den kurdiske milits tilbage til et område øst for floden Eufrat.



Tyrkiets kamp mod kurdiske oprørere er foregået både inden for landets egne grænser og i Syrien og i Irak.



Tyrkiet har i dag kontrol over et område på 2000 kvadratkilometer i Syrien.



Tyrkerne er begyndt at flytte syrere, der er fordrevet fra andre dele af Syrien, ind i den region, der er renset for Islamisk Stat-krigere under offensiven.



/ritzau/dpa