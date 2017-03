Bombe i Pakistan dræber 24 og sårer over 100

Relateret indhold Tilføj søgeagent Taliban Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Taliban

Bilbombe eksploderede fredag på markedsplads i Parachinar i det nordvestlige Pakistan og dræbte mindst 24 og sårede over 100.



Bomben eksploderede foran indgangen til en moské, siger øjenvidner. Eksplosionen var så kraftig, at den ødelagde flere bygninger, blandt andet butikker.



Taliban har taget skylden for bombemassakren.



- Mindst 24 personer blev dræbt og omkring 108 blev såret, siger Latif Hussain, som arbejder på et lokalt hospital.



Parachinar ligger tæt på grænsen til Afghanistan i det delvist autonome klanområde Kurram. Tidligere var det en stærk bastion for Taliban.



Bomben ramte et område, som er beboet af Pakistans shiamuslimske mindretal. Størstedelen af befolkningen er sunnimuslimsk.



Overlevende fortæller, at nogle løb ind og gemte sig i butikker, efter at de hørte braget fra bomben. Andre løb hen for at hjælpe de sårede.



Pakistans premierminister, Nawaz Sharif, fordømmer angrebet.



Lokale shiamuslimske ledere anklager myndighederne for ikke at gøre nok for at beskytte mindretallene.



25 personer blev dræbt ved et tilsvarende angreb i byens centrum i januar.



I løbet af februar blev omkring 130 mennesker dræbt ved en række angreb i forskellige dele af Pakistan.



