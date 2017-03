Relateret indhold Tilføj søgeagent Mikkel Kessler Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Mikkel Kessler

Selv om Mikkel Kessler har været ude af boksning i fire år, er der ikke en eneste supermellemvægtsbokser, der ikke vil få hænderne fulde i en kamp mod ham.



Sådan lyder det fra promotor Kalle Sauerland, efter at Kessler fredag officielt gjorde det klart, at han vil snøre handskerne på ny og gøre comeback i bokseverdenen.



- Der er ikke meget, der har ændret sig siden sidst. Han kan udfordre alle, og han kan slå alle på den rigtige dag.



- Jeg siger ikke, at han kommer til at slå alle, for det er en hård konkurrence, men på den rigtige dag kan han gøre det, siger han.



Kessler har ikke været i ringen, siden han i maj i 2013 led et nederlag til Carl Froch, som han havde slået få år forinden.



- Mikkel var på toppen af verden, da han tabte sin sidste kamp. Der er en stor forskel på at komme tilbage efter det i forhold til at have tabt flere kampe i træk, siger Sauerland.



Flere professionelle boksere gennem tiden har forsøgt at genstarte deres karriere efter års pause. For nogle er det gået godt, mens andre har sat deres eftermæle over styr.



Men promotoren er ikke bange for, at det bliver tilfældet med Kessler.



Teknikken skal pudses af i træningslokalet, men han er i virkelig god form, har passet utrolig godt på sig selv og der er samlet et godt hold til ham, forsikrer promotoren.



- For at sætte sit eftermæle over styr, skal man gøre noget dumt. For at gøre noget dumt skal man træffe en uigennemtænkt beslutning baseret på de forkerte fakta.



- Men fakta er, at han er i god form, vi kender det kampniveau, han kan levere, han er en gennemprøvet bokser. Nu har han været ude af ringen, han skal lige af med det rustne, siger han.



Team Sauerland melder først ud senere, hvornår Kessler skal bokse og mod hvem.



/ritzau/