USA indførte fredag sanktioner mod 11 nordkoreanere og et nordkoreansk selskab for deres forbindelser til landets våbenprogrammer og finansielle netværk.



De pågældende personer skaffer finansiel støtte eller våben til tidligere sanktionerede selskaber, lyder det fra det amerikanske finansministerium.



- Sanktionerne i dag har til formål at undergrave de netværk og metoder, som den nordkoreanske regering anvender til at understøtte dets ulovlige atomprogram, dets ulovlige ballistiske missiler og dets ulovlige spredning af masseødelæggelsesvåben, siger USA's finansminister, Steven Mnuchin.



- Jeg opfordrer vores partnere og allierede til at tage lignende skridt for at fjerne finansieringen, siger han videre.



Det amerikanske udspil er ikke udtryk for en ny linje fra præsident Donald Trumps side i forhold til Nordkorea. Det blev udarbejdet og udtænkt under de tidligere præsidenter George W. Bush, en republikaner, og Barack Obama, som er demokrat.



USA's "strategiske tålmodighed" med Nordkorea er opbrugt, sagde udenrigsminister Rex Tillerson tidligere på måneden.



Han konstaterede, at en ny tilgang til landet er nødvendig.To årtiers forsøg på at undgå atomvåben på den koreanske halvø er slået fejl.



Det er Nordkoreas gentagne prøveopsendelser af raketter med længere rækkevidde og den fortsatte udvikling af atomvåben, der har fået USA til at skærpe sin holdning.



Tillerson sagde, at ethvert nordkoreansk angreb på Sydkorea vil blive mødt med "et passende svar".



Kina er Nordkoreas nærmeste allierede og stod sammen med regimet i Pyongyang under den koreanske krig fra 1950 til 1953. Det var en krig, som kostede flere millioner mennesker livet.



/ritzau/Reuters