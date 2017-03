Alle parter i Syrien er parate til at vende tilbage til forhandlingsbordet i Genève til endnu en runde forhandlinger, efter at de har diskuteret substantielle og detaljerede spørgsmål ved flere møder.



Det oplyser FN's særlige udsending, Staffan de Mistura.



- Jeg kan ikke benægte, at der er store alvorlige udfordringer. Og jeg ser ikke nogen umiddelbar udvikling frem mod en fredsaftale Men jeg tror, at jeg kan sige for alle deltagere, at vi må fortsætte denne proces, siger de Mistura og tilføjer:



- Jeg venter ikke gennembrud, men vigtige skridt frem mod en proces.



Syriske oprørsgruppers chefforhandler, Nasr al-Hariri, siger samtidig, at "terroristregimet under præsident Bashar al-Assad har afvist at drøfte en politisk overgangsfase".



Han tilføjer, at Assad er en krigsforbryder, som må træde tilbage i "fredens navn".



Begge sider fremsatte fredag fornærmelser efter otte dages forhandlinger. De kaldte hinanden for "terrorister" og "teenagere".



Parterne har ikke siddet i direkte møder, men forhandlet indirekte gennem de Mistura.



Genève-forhandlingerne begyndte sidste år. Men de druknede hurtigt i den eskalerende krig i Syrien. De blev i udgangspunktet støttet af USA og Rusland.



Iagttagere siger, at Rusland har kontrol over magtbalancen. Samtidig er USA bakket væk fra den oprindeligt stærke støtte til oprørerne.



USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, og den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, tilkendegav begge torsdag, at USA har ændret politik i forhold til Syrien.



- Man vælger sine kampe. Når vi ser på dette, så handler det om at ændre vores prioriteringer. Det er ikke længere en prioritet at fokusere på at få præsident Assad væk, siger FN-ambassadør Nikki Haley i en erklæring.



Samtidig gav Tillerson under et besøg i Tyrkiet udtryk for, at USA ikke er så optaget af at få fjernet Assad.



- Jeg mener, at den langsigtede status for præsident Assad skal afgøres af Syriens befolkning, sagde Tillerson.



Spørgsmålet om Assads skæbne har splittet det internationale samfund. Og det er med til at forhindre en politisk løsning på konflikten.



Både Tyrkiet og USA har tidligere insisteret på, at Assad må væk.



/ritzau/Reuters