Det sker i dag

Nøgletal fra Europa

Temperaturen på det eruopæiske kontinent bliver taget, når der kommer PMI-tal, som giver et billede af indkøbschefernes tillid, for både Italien, Frankrig, Tyskland og Eurozonen samlet. Derudover vil der i løbet af dagen komme tal for arbejdsløshed i Eurozonen.



Hvordan går det i Japan?

Mandag morgen rammer den kvartalsvise Tankan-rapport, der opsummerer udsigterne blandt de store industriselskaber i Japan. Denne gang gælder det årets første kvartal. Da rapporten kom i december ramte indekset niveau 10, hvilket er det højeste i et år. Det skete hovedsageligt på baggrund af en svækket yen, landets valuta.



Udbytte fra Bank Nordik

Mandag betaler Bank Nordik et udbytte på 30 kr. pr. aktie til sine aktionærer. Det sker efter et 2016, hvor bankens driftsresultat faldt en smule tilbage i forhold til året før.



Taler og tal fra USA

Ligesom i Europa rammes USA også af PMI-tal mandag, mens der også offentliggøres februar-status for anlægsinvesteringerne i guds eget land. Om aftenen vil der være tre taler fra chefer for den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Det sker bl.a. i Philadelphia, hvor Patrick Harker, skal tale om udsigterne på fintech-området.