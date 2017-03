Racertalentet Christian Lundgaard har indgået en kontrakt med Formel 1-teamet Renault.



Den blot 15-årige dansker bliver en del af Renault Sport Academy.



"Det er fantastisk allerede at være en del af et Formel 1-akademiprogram."



"Det her år er vigtigt for mig, da det er mit første år i formelbiler efter at have kørt gokart i otte år," siger Christian Lundgaard i en pressemeddelelse.



Hans mål er at komme i Formel 1 lige som landsmanden Kevin Magnussen, der sidste år kørte for netop Renault, men som i år kører for Haas-teamet.



Renault-chefen Cyril Abiteboul ser frem til at få den unge dansker tilknyttet sit hold.



"Christian er et af de mest spændende talenter, der kommer fra gokart."



"Renault Sport Academy holder konstant udkig i alle klasser af motorsport for at finde de bedste talenter, og vi giver vores akademimedlemmer alle de værktøjer, vi har til rådighed for at opnå store ting i fremtiden."



"Renault Sport Racing vil udvikle vores egne talenter og vi vil følge udviklingen af Christian med store forventninger," siger Cyril Abiteboul.



Christian Lundgaard har siden 2014 indgået i Dansk Automobil Sports Unions (Dasu) talentudviklingsprogram.



/ritzau/