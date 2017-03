Seks anholdt efter aktion mod rockere og bandemedlemmer

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi anholdt fredag seks personer i forbindelse med en aktion mod fem kendte tilholdssteder for rocker- og bandegrupperinger.



Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.



Det er en verserende konflikt mellem banden Mongols og rockergruppen Satudarah, der har ført til, at politiet fredag rykkede ud og ransagede grupperingernes tilholdssteder.



"De har i den senere tid stået for flere hændelser og har skabt uro blandt borgerne i Nykøbing Falster og Sakskøbing," siger politiinspektør Kim Kliver, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, i pressemeddelelsen.



Den 28. marts blev syv personer anholdt efter en episode med slag- og stikvåben i Nykøbing Falster. De er blevet sigtet for blandt andet overtrædelse af våbenloven.



Fredag har politiet ransaget adresser i Sakskøbing og Nykøbing, hvor der har været stort opbud af betjente.



"Vi har fundet narko og knive flere steder, og nu skal vi så se nærmere på nogle andre effekter, vi også har fundet," siger Kim Kliver efter aktionen.



De seks anholdte er alle sat på fri fod igen efter at være blevet afhørt af politiet.



/ritzau/