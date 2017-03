Kvinde fængslet i hemmelig sag fra Nordsjælland

En kvinde er fredag i Retten i Lyngby blevet varetægtsfængslet i en sag fra Nordsjælland, som politiet har lagt et røgslør ud over.



Det eneste, der er kommet frem, er, at sagen handler om et drabsforsøg, men der er ikke oplysninger om, hvornår og hvor det skal være sket, og hvem offeret er.



Kvinden er sigtet efter straffelovens paragraf 237, jævnfør paragraf 21 og paragraf 23, oplyser senioranklager Helle Olesen, Nordsjællands Politi



Disse paragraffer handler om drabsforsøg og for medvirken eller tilskyndelse til drab.



Grundlovsforhøret foregik for såkaldt dobbeltlukkede døre, hvor retsmødet er så hemmeligt, at end ikke den konkrete sigtelse er offentligt kendt.



Helle Olesen vil heller ikke løfte sløret for årsagen til den hermetiske dørlukning.



- Af hensyn til politiets efterforskning, kan jeg ikke sige noget som helst, siger Helle Olesen.



Anklageren ønsker end ikke at bekræfte, at den sigtede er en kvinde. Men ifølge Ekstra Bladet, der var til stede i retten indtil dørlukningen, er der tale om en kvinde.



Der er ikke oplysninger om hendes alder eller om, hvor hun kommer fra.



I grundlovsforhøret fandt dommeren mistanken mod kvinden tilstrækkelig stærk til at varetægtsfængsle hende. Hun er foreløbig fængslet i fire uger.



/ritzau/