Mellem 700 og 3000 mennesker er i løbet af en uge flygtet fra Islamisk Stats kontrol i Tabqa, der ligger vest for den syriske by Raqqa - jihadisternes erklærede hovedsæde. Det oplyser USA-støttede grupper i området.



En optrappet offensiv mod Islamisk Stat i Raqqa ventes inden for kort tid. Militsgrupper, som kæmper mod jihadisterne, siger, at offensiven kan komme til at vare i lang tid.



- Offensiven, hvor Raqqa skal indtages, vil vare måneder, siger militære ledere af den kurdiske YPG-milits. Den spiller en central rolle i operationen.



Det er et længere tidsperspektiv end hidtil antaget.



En dato for begyndelsen på et endeligt angreb på Raqqa er blevet udsat fra først i april til senere på måneden.



YPG-militsen kæmper for øjeblikket om at indtage Taqba-dæmningen, som ligger 40 kilometer fra Raqqa. Omkring 1000 kvinder er med i YPG's kampstyrker ved Raqqa.



Islamisk Stat har lagt lureminer ved dæmningen og truer med at sprænge den.



Ifølge overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder har kampe og luftangreb fået næsten 3000 mennesker til at flygte fra området i den seneste uge.



Andre observatører siger, at der er tale om "mindst 700".



Gruppen anslår, at omkring 200.000 mennesker bor i Raqqa i dag.



YPG's rolle i offensiven mod Raqqa har skabt vrede i Tyrkiet, som opfatter gruppen som en forlængelse af Kurdistans Arbejderparti (PKK).



Det har navnligt skabt frustrationer i Tyrkiet, at der skal anvendes YPG-militsfolk i en planlagt amerikanskledet offensiv mod Raqqa. Det er en operation, som Tyrkiet længe har bebudet at ville deltage i.



Tyrkiet har taget imod over to millioner syriske flygtninge. Og landet har længe appelleret til, at der bliver skabt sikre områder for flygtningene i deres eget land.



/ritzau/Reuters