Opdateret 10.28 - Efter flere års tovtrækkeri lykkes det fredag morgen den tyske trafikminister Alexander Dobrindt, at få en omstridt vejafgift stemt hjem.



Det betyder, at alle bilister formentlig fra 2019 skal betalte den såkaldte "Maut" for at benytte de tyske motorveje. Det rapporterer flere tyske medier.



Forbundsrådet har netop vedtaget at støtte trafikministerens omstridte forslag, der både har mødt modstand hos EU Kommissionen og internt i Tyskland blandt flere delstater, der frygter for tab af konkurrenceevne, hvis det bliver dyrere at benytte vejsystemet.



Det var netop delstaterne, der fredag i Forbundsrådet bøjede sig og droppede protesterne mod Dobrindts forslag.



Den tyske regering bestående af de kristenkonservative CDU og socialdemokratiske SPD vedtog allerede i 2015 at indføre vejafgiften, men det bremsede EU-Kommissionen med trusler om at trække Tyskland for EU-domstolen, fordi maut'en vil diskriminere udenlandske trafikanter i Tyskland. I de efterfølgende forhandlinger med Alexander Dobrindt er det dog lykkes for tyskerne at få vedtaget en model for vejafgiften, hvor det stadig vil være udenlandske trafikanter, som betaler hovedparten af regningen.



Det sker ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung ved, at tyske bilister med biler i den højeste miljøklasse, euro-6 biler, slipper billigere i andre afgifter som kompensation for deres betaling af mauten. Ifølge avisen, er der stadig tvivl om, hvorvidt den model er gangbar.



Delstaterne forsøgte til det sidste, at få grønt lys til, at visse motorvejsstrækninger i grænseregioner ikke skulle pålægges vejafgifter, men det afviste Alexander Dobrindt.





